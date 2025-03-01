В ДНР сообщили о саботаже бойцов ВСУ под Красноармейском

Украинский военные отказались выполнять приказ командира под Красноармейском (Покровском). О этом сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале .

Военные ДНР перехватили радиообмен между командно-наблюдательным пунктом (КНП) батальона и пехотой. Командир с позывным Албан потребовал от подчиненного с позывным Астра отправить солдат на точку за вещами, которые туда должны принести.

«Астра отвечает, что все отказываются выполнять этот приказ, потому что идут постоянные обстрелы», — уточнил канал.

До этого Народная милиция ДНР перехватила радиопереговоры между представителем КНП и командирами на позициях ВСУ в районе Красноармейска, где отступивших украинских боевиков отправляли обратно, несмотря на артиллерийский обстрел.

До этого глава республики Денис Пушилин заявил, что подразделения ВСУ не добились успеха в своих попытках контратаковать Красноармейск. По его словам, российская армия продолжает оперативный охват города.