Украинские войска не добились успеха в своих попытках перейти в контратаку в города Красноармейск в ДНР. Об этом в своем официальном Telegram-канале рассказал глава республики Денис Пушилин.

По его словам, российские вооруженные силы продолжают оперативный охват Красноармейска.

«Мы видим попытки противника контратаковать. Но насколько у меня есть информация, все оперативно купируется», — объяснил Пушилин.

Чиновник также добавил, что армия России держат на полном контроле ситуацию по всей линии соприкосновения. Инициатива также принадлежит российской стороне.

Красноармейск имеет важное значение для украинских войск, все еще остающихся в ДНР. Потеря этого города грозит Украине серьезными последствиями. За прошедшую неделю российские войска заняли в республике пять населенных пунктов — продолжили наступление и на Красноармейск.