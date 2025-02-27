В ДНР перехватили переговоры командиров ВСУ, отправлявших бойцов на смерть

Народная милиция ДНР перехватила радиопереговоры между представителем командно-наблюдательного пункта с позывным Сигма и командирами на позициях ВСУ в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) с позывными Селезень и Качур. Об этом сообщил Telegram-канал силового ведомства республики.

Сначала Сигма приказал Селезню, чтобы бойцы спустились в укрытия, зарядили магазины и были на связи. После этого представитель КНП ВСУ связался с командующим с позывным Качур, потребовав краткий отчет. Тот рассказал, что бойцы соседнего украинского подразделения отступили, «откатились».

Качур пояснил, что солдаты Селезня отметили точку и отошли, объяснив, что сейчас по ним будет российская артиллерия бить.

Сигма приказал, чтобы боевики вернулись назад и заняли оборону. Все радиопереговоры сопровождались ненормативной лексикой.

«Возмущенный тем, что подчиненные оставили позицию, командир приказывает им вернуться обратно, несмотря на то, что обстрел продолжается», — подчеркнули в Народной милиции.

Прошлым летом российские военные перехватили радиопереговоры трех украинских боевиков, обсуждающих обстрел двух пожилых женщин в Красногоровке в ДНР.