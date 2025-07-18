В Дмитрове заметили беспилотник «Лютый»

По словам местных, беспилотники пролетели около 02:40. Дроны направлялись в сторону Сергиева Посада.

До этого о звуках дронов рассказывали жители Зеленограда, Бакеево, Дедешино и Кубинки.

Жители Нижнекамска 10 июня услышали взрывы около 04:30 в разных частях города: беспилотники «Лютый» пытались атаковать город. Очевидцы также отметили, что дроны направлялись в сторону Елабуги.

В мае в небе над Липецкой области столкнулись два украинских БПЛА Ан-196 «Лютый». Местный рыбак стал свидетелем необычной аварии и зафиксировал событие на камеру.