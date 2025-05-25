Рыбак снял столкновение двух дронов ВСУ над Липецкой областью

Два украинских беспилотника Ан-196 «Лютый» столкнулись в небе над Липецкой областью. Видео крушения опубликовали в Telegram-канале «Zаписки ветерана» .

Очевидцем необычной аварии стал местный рыбак. Мужчина не растерялся и снял столкновение на камеру телефона.

«Тут целых два, бро!» — воскликнул мужчина, обращаясь к другу.

На кадрах видно, как украинские дроны приблизились друг к другу. В какой-то момент они врезались и рухнули. Предположительно, столкновение БПЛА произошло из-за воздействия российских средств РЭБ.

Днем 25 мая сбитый беспилотник ВСУ упал во дворе многоквартирного дома в Туле. Губернатор области Дмитрий Миляев заявил, что обошлось без пострадавших. Повреждения получило остекление трех многоквартирных домов.