Над Нижнекамском прозвучали взрывы из-за атаки беспилотников

Над Нижнекамском в Республике Татарстан прозвучали три мощных взрыва, вызванных, предположительно, атакой украинских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал Shot , уточнив, что по целям отработала система противовоздушной обороны.

Жители Нижнекамска услышали взрывы около 04:30 в разных частях города. По данным Telegram-канала, беспилотники «Лютый» пытались атаковать город.

Местные жители рассказали, что звуки взрывов были слышны в различных районах Нижнекамска. Очевидцы также отметили, что дроны направлялись в сторону Елабуги.

Официальной информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Нижнекамск ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее жители Брянска рассказали 360.ru, что над городом прозвучали более 10 взрывов, которые сопровождались яркими вспышками.