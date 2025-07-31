В Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку ВСУ с начала спецоперации

Российские военные за время боев в Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку украинской армии с начала специальной военной операции. Такое предположение сделал собеседник ТАСС в силовых структурах.
«Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника», — добавил он.
Минобороны объявило об освобождении Часова Яра утром 31 июля. Сделали это подразделения Южной группировки войск. Бои за город длились больше года.
В конце мая глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что украинские войска превратили в укрепление канал Северский Донец — Донбасс, проходивший через городскую черту. При этом тогда он оценивал обстановку в городе для российской армии как благоприятную.
Минздрав опроверг перевод медсправок в цифру с 1 августа
Фестиваль рок-музыки прошел в деревне Павловское в Домодедове
Более 20 «лежачих полицейских» установили в Можайском округе в 2025 году
Супругов приговорили к 15 и 17 годам за сбор данных для Украины
Спецназ Росгвардии провел учения в Подмосковье
Польша упразднила комиссию по изучению влияния РФ и Белоруссии на свою политику
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте