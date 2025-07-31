В Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку ВСУ с начала спецоперации

Российские военные за время боев в Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку украинской армии с начала специальной военной операции. Такое предположение сделал собеседник ТАСС в силовых структурах.

«Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника», — добавил он.

Минобороны объявило об освобождении Часова Яра утром 31 июля. Сделали это подразделения Южной группировки войск. Бои за город длились больше года.

В конце мая глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что украинские войска превратили в укрепление канал Северский Донец — Донбасс, проходивший через городскую черту. При этом тогда он оценивал обстановку в городе для российской армии как благоприятную.