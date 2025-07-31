Российская армия освободила Часов Яр

Подразделения ВС РФ освободили город Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом утром 31 июля сообщили в Минобороны .

Город освободили в результате наступательных действий Южной группировкой войск на Краматорско-Дружковском направлении, уточнили в ведомстве.

«Часов Яр — наш! <…> Константиновка — приготовиться!» — отреагировал на сообщения Минобороны военный корреспондент Александр Коц.

По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, освобождение Часова Яра обрушило оборону ВСУ на Константиновском направлении.

«Освобождение Часова Яра фактически приводит к обрушению обороны ВСУ на константиновском направлении», — подчеркнул Кимаковский в беседе с ТАСС.