В Брянской области уничтожили 15 вражеских дронов
Богомаз: силы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над Брянской областью
В Брянской области уничтожили 15 беспилотников этой ночью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.
По его словам, силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 15 украинских беспилотников самолетного типа.
«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — сообщил глава региона.
Богомаз также поблагодарил российских зенитчиков за защиту.
До этого в Тульской области объявили угрозу атаки беспилотников.
Ранее российское Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь российские военные сбили 19 дронов ВСУ над Воронежской, Саратовской, Белгородской и Брянской областями.
Житель Курской области ранее рассказал, что украинские боевики массово запускали дроны по приграничным поселкам, начиная с июля. По его словам, беспилотники ВСУ полностью разбомбили поселок Коренево.