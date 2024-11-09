В Брянской области уничтожили 15 вражеских дронов

В Брянской области уничтожили 15 беспилотников этой ночью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 15 украинских беспилотников самолетного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — сообщил глава региона.

Богомаз также поблагодарил российских зенитчиков за защиту.

До этого в Тульской области объявили угрозу атаки беспилотников.

Ранее российское Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь российские военные сбили 19 дронов ВСУ над Воронежской, Саратовской, Белгородской и Брянской областями.

Житель Курской области ранее рассказал, что украинские боевики массово запускали дроны по приграничным поселкам, начиная с июля. По его словам, беспилотники ВСУ полностью разбомбили поселок Коренево.