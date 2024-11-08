Украинские боевики массово запускали беспилотники по приграничным населенным пунктам Курской области начиная с июля. Об этом в беседе с военным следователем рассказал житель села Пригородная Слободка Рыльского района Андрей Николаевич. Видео с его рассказом оказалось в распоряжении 360.ru.

Мужчина пояснил, что прилетающие с территории Украины беспилотники практически полностью разбомбили поселок Коренево, который расположен недалеко.

«Где-то в июле начали дроны эти летать. Все больше и больше грохоту. До такой степени, что стекла начали трескаться», — рассказал Андрей Николаевич.

Собеседник следователя добавил, что в двух километрах от Пригородной Слободки шло строительство храма, где он работал подсобным рабочим, а его жена трудилась в трапезной помощником повара.

«Там дроны, бывало такое, что их сбивали, и осколки падали около храма и за храмом. Начиненные взрывчаткой, они взрывались», — поделился мужчина.

Андрей Николаевич добавил, что ему точно известно, что после того, как он эвакуировался, атаки на приграничные населенные пункты со стороны украинских боевиков только усилились.

Находящиеся в Курской области российские военные освободили от украинских боевиков деревни Орловку, Новую Сорочину и Старую Сорочину в Суджанском районе. Telegram-канал Mash уточнил, что боевики потеряли до 80 человек личного состава, еще один украинский военный сдался в плен.

Кроме того, российские войска взяли под контроль всю территорию Глушковского района, где начали строить укрепления, чтобы не допустить новой атаки со стороны ВСУ.