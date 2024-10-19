Завод микроэлектроники в Брянске загорелся из-за атаки БПЛА

Украинские боевики с помощью дронов атаковали брянский завод «Кремний Эл», занимающийся производством полупроводников и схем. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Из-за упавших на крышу здания обломков БПЛА начался пожар. Всего средства противовоздушной обороны ликвидировали 13 беспилотников. В результате ЧП никто не пострадал.
В связи с падением обломков перекрыли улицы Красноармейскую и Авиационную. Также временно изменили несколько маршрутов общественного транспорта.
Информацию о пожаре подтвердили в пресс-службе городской администрации. Ограничения на проезд по улице Красноармейской сняли.
Ранее жительница Брянской области получила ранения из-за удара дрона ВСУ по селу в Стародубском муниципальном округе. Беспилотник сбросил взрывное устройство, пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. Губернатор региона Александр Богомаз также заявил, что в этот же день БПЛА врезался в нежилое здание.
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