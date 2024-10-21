Атака ВСУ на брянский завод привела к нарушению энергоснабжения
В Брянской области из-за атаки ВСУ прервали энергоснабжение завода «Кремний Эл»
Вооруженные силы Украины обстреляли завод «Кремний Эл» в Брянской области в ночь на 19 октября. Пострадало энергоснабжение, сообщили на официальном сайте компании.
«В результате ночной террористической атаки на производственные и административные корпуса завода нарушилось энергоснабжение», — отметили на предприятии.
Ущерб получили объекты обеспечения спецэнергетикой, а также прервались технологические производственные цепочки.
Генеральный директор Олег Данцев заявил, что главной задачей для предприятия сейчас является возобновление производства изделий электронной техники. Специалисты проведут экспертизу, в ходе которой установят, подлежат ли разрушения восстановлению.
Украинские боевики атаковали с помощью дронов брянский завод «Кремний Эл», занимающийся производством полупроводников и схем. Пожар вспыхнул из-за упавших на крышу здания обломков БПЛА. Никто не пострадал.