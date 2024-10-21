Почти 20 беспилотников сбили за ночь над 4 регионами России

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны .

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в оборонном ведомстве.

Дежурные средства ПВО перехватили 18 беспилотников. Из них 11 сбили над территорией Ростовской области. Еще четыре уничтожили в Брянской области. Два украинских беспилотника ликвидировали над территорией Курской области, один — над Орловской областью.

Об атаке дронов сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз. За один час силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских дрона в регионе. Пострадавших и разрушений на земле нет.