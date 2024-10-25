Меркурис: оборона ВСУ развалилась вокруг Курахова, у них критическое положение

Силы ВСУ оказались в критическом положении под Курахово из-за ослабления обороны в этом районе. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Похоже, что украинское сопротивление в этом кармане (под Курахово — прим. ред.) ослабло, а моральный дух среди солдат, по-видимому, сломлен», — отметил он.

Аналитик добавил, что украинские военные перестали защищаться «с какой-либо энергией» и, вероятно, испытывают дефицит боеприпасов. Они осознают, что окружены и потеряли надежду, что командование ВСУ сможет их освободить.

До этого украинские СМИ сообщили о продвижении российский войск к городу Горняк под Курахово, где они окружили часть украинской группировки. С позиций дезертировали солдаты 154-го и 210-го батальонов.

Ранее британский аналитик заявил, что украинские боевики опоздали с эвакуацией из Селидова на неделю, тысячи солдат погибнут из-за бездействия командования.