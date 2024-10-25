Украинские солдаты целым батальоном дезертировали из Горняка

Российским войскам удалось продвинуться к городу Горняк под Курахово в ДНР и взять в окружение часть группировки Вооруженных сил Украины. Из-за этого противник пустился в бегство целыми батальонами, сообщила «Страна.ua» .

Родственники военнослужащих 210-го отдельного батальона 120-й бригады ВСУ пожаловались в соцсетях на действия командования. Солдаты попали в оперативное окружение в Горняке и понесли большие потери из-за того, что обещанное подкрепление не подоспело, а находившийся неподалеку 154-й батальон сбежал с позиции.

Оказавшись в отчаянном положении, бойцы 210-го батальона тоже дезертировали. Руководство пригрозило им расстрелом и приказало вернуться в наполовину окруженный Горняк, но большинство истощенных солдат отказались это делать. Командование обратилось в Государственное бюро расследований.

По информации издания, российские военные взяли под контроль Измайловку и заняли западную часть Новоселидовки к югу от Горняка. ВСУ также утратили контроль над восточной, южной, центральной частями Селидова и начали отступление.