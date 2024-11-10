Российские войска вступили в бой с ВСУ на улицах Курахова

ТАСС: городские бои между российскими военными и ВСУ начались в Курахове

Улицы города Курахово в Донецкой Народной Республике стали площадкой боевых действий между российскими войсками и боевиками ВСУ. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил ТАСС .

Собеседники агентства уточнили, что в ходе развернувшихся в Курахове городских боев командование ВСУ перебрасывает в туда небольшие группы.

«Группировку противника активно поджимают со всех сторон — с северных, южных и западных пригородов. Клещи сжимаются», — заявили представители силовых структур.

О приближении российских войск к Курахову в начале ноября сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он подчеркнул, бойцы вошли в село Трудовое на юге от города, а также села Ильинка и Степановка, расположенные в непосредственной близости от Курахова.