Брянские врачи нашли осколочные ранения у детей из атакованного ВСУ автобуса

Львова-Белова: у детей, раненных при ударе ВСУ по автобусу, осколочные ранения

Белорусские дети, раненные при ударе ВСУ по автобусу, получили осколочные ранения. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в мессенджере «Макс» .

«Дети доставляются в Брянскую областную детскую больницу. У них осколочные ранения. На месте работают медики и психологи», — написала она.

Львова-Белова отметила, что поддерживает связь с белорусским коллегой Александром Матюшонком, а также с уполномоченным по правам ребенка в Брянской области Инной Мухиной и профильными структурами. Ситуация на контроле.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по автобусу, в котором находилась белорусская детская футбольная команда. В результате ЧП погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. Также известно о шестерых пострадавших.