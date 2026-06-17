Брянские врачи нашли осколочные ранения у детей из атакованного ВСУ автобуса

Львова-Белова: у детей, раненных при ударе ВСУ по автобусу, осколочные ранения

Фото: РИА «Новости»

Белорусские дети, раненные при ударе ВСУ по автобусу, получили осколочные ранения. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в мессенджере «Макс».

«Дети доставляются в Брянскую областную детскую больницу. У них осколочные ранения. На месте работают медики и психологи», — написала она.

Львова-Белова отметила, что поддерживает связь с белорусским коллегой Александром Матюшонком, а также с уполномоченным по правам ребенка в Брянской области Инной Мухиной и профильными структурами. Ситуация на контроле.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по автобусу, в котором находилась белорусская детская футбольная команда. В результате ЧП погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. Также известно о шестерых пострадавших.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте