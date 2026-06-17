Лантратова взяла под контроль ситуацию с ударом ВСУ по автобусу под Брянском

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что ситуацию с украинским ударом по автобусу, в котором находились белорусские дети, будет держать на личном контроле. Ее процитировало РИА «Новости» .

«Безусловно, я свяжусь с нашими коллегами из Республики Беларусь и буду держать эту ситуацию на личном контроле», — сказала она.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что украинские боевики атаковали дронами автобус с белорусской детской футбольной командой, следовавшей на отдых в Геленджик.

В результате ЧП погибла женщина, которая сопровождала детей. Также шесть человек пострадали, среди них четверо детей.

Брянский клуб «Динамо» предложил гостиницу семьям пострадавших при ударе ВСУ футболистов. В организации отметили, что не могут остаться в стороне после случившегося.