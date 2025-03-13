Путин: Россия согласится на прекращение огня при условии долгосрочного мира

Россия согласится с предложением о прекращении боевых действий, при условии долгосрочного мира и устранении основных причин начавшегося кризиса. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что прошедшие переговоры в Саудовской Аравии между делегациями США и Украины выглядит со стороны так, словно американцы оказали сильное давление.

«Убежден абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается на земле», — добавил президент России.

Путин подчеркнул, что всячески поддерживает завершение конфликта мирными средствами, но для начала ему необходимо обсудить этот вопрос с американскими партнерами, потому что сама по себе ситуация предусматривает много нюансов, которые касаются в том числе контроля за соблюдением прекращения огня.