«Есть нюансы». Путин усомнился в условиях гипотетического перемирия с Украиной

У президента России Владимира Путина возникло множество вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Глава государства озвучил их во время совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Мы за, но есть нюансы», — сказал Путин.

Президент перечислил вопросы относительно условий перемирия. Глава государства поинтересовался, как будут на протяжении 30 суток, о которых идет речь, решаться вопросы контроля и верификации, кто будет отдавать приказы и какова будет их цена.

«Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие и сдаться в плен? Как это будет?» — поинтересовался Путин.

Президент озвучил вопрос о том, как будут использоваться эти 30 суток на Украине, а также добавил, что Россия хочет гарантий, что во время перемирия Украина не будет проводить мобилизацию, подготовку солдат и получать оружие.

По словам Путина, Россия согласится на прекращение огня при условии долгосрочного мира. Лидер страны подчеркнул, что необходимо устранить основные причины начавшегося кризиса.