Раскрыты последствия ночного удара ВСУ по Белгороду

Мэр Белгорода Демидов заявил о повреждении 27 домов после атаки ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Ночная атака Белгорода со стороны украинских боевиков повредила 23 частных дома и четыре многоэтажки. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.

Он добавил, что повреждения получили 14 автомобилей, еще три машины сгорели полностью. Пострадали коммерческие и производственные объекты.

Для ликвидации последствий атаки украинских террористов на улицу вышли сотрудники коммунальных предприятий.

«Они убирают территорию, нависшие стекла и конструкции. Привлекли автовышку и другую коммунальную технику. Работает местная управляющая компания. Активно помогают жители и волонтеры», — рассказал Демидов.

Мэр города добавил, что восстановлением квартир и домов уже занялась строительная компания, которая закрыла тепловой контур помещений и начала снимать мерки с оконных проемов.

Украинские боевики запустили беспилотники по ряду российских регионов в ночь на воскресенье, 1 сентября. Дежурные системы противовоздушной обороны сработали в приграничных областях России, а также Московской, Калужской, Липецкой и других областях.

В Белгороде и Белгородской области системы ПВО сработали днем и сбили несколько воздушных целей. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в городе ранения получили шесть взрослых и двое детей. Пострадавших забрали в больницы.

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