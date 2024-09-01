Российская система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Из-за атаки ВСУ в областном центре пострадали восемь мирных жителей, в том числе двое детей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Белгороде, по предварительной информации, ранены восемь мирных жителей, из них — двое детей», — уточнил он.
Бригады скорой увезли пострадавших в белгородские больницы. А пожарные расчеты потушили загоревшийся во дворе многоэтажки автомобиль и балкон одной из квартир.
«Также пожарными производится тушение сухой травы в трех местах», — добавил Гладков.
В поселке Майский, по его словам, после отражения средствами ПВО воздушной атаки осколочное ранение получил один человек. Медики оказали мужчине помощь на месте, от госпитализации он отказался.
«В поселке в одном легковом автомобиле разбиты стекла», — подчеркнул губернатор Белгородской области.
Информацию о последствиях обстрела региона уточняют. Уже работают оперативные службы. Сам Гладков тоже выехал на место ЧП в Белгороде.