При ударе ВСУ по Белгороду пострадали 8 человек, среди раненых — дети

Гладков: при атаке ВСУ на Белгород ранило 8 человек, в том числе двух детей

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Российская система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Из-за атаки ВСУ в областном центре пострадали восемь мирных жителей, в том числе двое детей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде, по предварительной информации, ранены восемь мирных жителей, из них — двое детей», — уточнил он.

Бригады скорой увезли пострадавших в белгородские больницы. А пожарные расчеты потушили загоревшийся во дворе многоэтажки автомобиль и балкон одной из квартир.

«Также пожарными производится тушение сухой травы в трех местах», — добавил Гладков.

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram
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губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram
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В поселке Майский, по его словам, после отражения средствами ПВО воздушной атаки осколочное ранение получил один человек. Медики оказали мужчине помощь на месте, от госпитализации он отказался.

«В поселке в одном легковом автомобиле разбиты стекла», — подчеркнул губернатор Белгородской области.

Информацию о последствиях обстрела региона уточняют. Уже работают оперативные службы. Сам Гладков тоже выехал на место ЧП в Белгороде.

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