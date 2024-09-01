Сегодня 15:42 При ударе ВСУ по Белгороду пострадали 8 человек, среди раненых — дети Гладков: при атаке ВСУ на Белгород ранило 8 человек, в том числе двух детей 0 0 0 Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram Спецоперация

Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ

Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России

Российская система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Из-за атаки ВСУ в областном центре пострадали восемь мирных жителей, в том числе двое детей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде, по предварительной информации, ранены восемь мирных жителей, из них — двое детей», — уточнил он. Бригады скорой увезли пострадавших в белгородские больницы. А пожарные расчеты потушили загоревшийся во дворе многоэтажки автомобиль и балкон одной из квартир. «Также пожарными производится тушение сухой травы в трех местах», — добавил Гладков.

Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram 1/2 Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram 2/2

В поселке Майский, по его словам, после отражения средствами ПВО воздушной атаки осколочное ранение получил один человек. Медики оказали мужчине помощь на месте, от госпитализации он отказался.

«В поселке в одном легковом автомобиле разбиты стекла», — подчеркнул губернатор Белгородской области. Информацию о последствиях обстрела региона уточняют. Уже работают оперативные службы. Сам Гладков тоже выехал на место ЧП в Белгороде.