В Белгороде возникли перебои со светом и водой после атаки ВСУ

ВСУ нанесли удар по Белгороду и Белгородскому округу. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в телеграм-канале .

«Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированным ударам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Шуваев.

После удара часть жителей осталась без электричества и водоснабжения. На нескольких объектах инфраструктуры вспыхнул огонь, к ним направили пожарные расчеты.

По словам врио губернатора, повреждения получили коммерческий объект и шесть машин. Пострадали фасад и окна одного из зданий. Оперативные и аварийные службы начали работу на местах.

Накануне город и округ также подвергались ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прилета снаряда в Белгороде погибла мирная жительница.