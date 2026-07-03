Женщина погибла после ракетного обстрела ВСУ в Белгородской области

Мирная жительница погибла после украинского ракетного обстрела Белгорода и Белгородского округа. Об этом сообщила пресс-служба регионального оперштаба.

«Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В Белгороде в результате прилета снаряда погибла мирная жительница», — заявили в штабе.

Также на территории инфраструктурного объекта началось возгорание. На место ЧП выехали сотрудники экстренных служб. Еще энергетические объекты инфраструктуры получили повреждения. В некоторых муниципалитетах начались перебои с электричеством и водой. Также пострадали пять автомобилей.

Накануне в Белгородской области при атаках ВСУ погибли два мирных жителя. Как отметил губернатор Александр Шуваев, за сутки украинские боевики атаковали территорию региона 62 раза и шесть раз применили авиацию, артиллерию и реактивные системы залпового огня.