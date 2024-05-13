В Белгороде из-под завалов извлекли тело 14-го погибшего | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 02:24 В Белгороде из-под завалов извлекли тело 14-го погибшего РИА «Новости»

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Спасатели извлекли из-под завалов разрушенной многоэтажки в Белгороде тело 14-го погибшего. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Всего 14 тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде», — говорится в сообщении.

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Ранее жительница 101-й квартиры в многоэтажном доме, частично обрушившимся после атаки ВСУ, рассказала RT, что чудом спаслась. По ее словам, за час до трагедии она уехала записывать аудиоверсию патриотических стихов для незрячих подписчиков своего Telegram-канала.

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич выразил соболезнования семьям погибших белгородцев, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, а также заявил, что «киевские негодяи» обязательно ответят за обстрел Белгорода и убийства мирных жителей.

Полный список погибших опубликуют только после завершения спасательных работ, которые, по словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, будут выполнены в полном объеме.