Спецоперация 13 мая 2024, 02:16 «Чудом осталась жива». Жительница дома в Белграде рассказала о своем спасении RT: жительница дома в Белграде заявила, что ее спасло от смерти хобби РИА «Новости»

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Жительница дома в Белгороде, частично обрушившегося после обстрела украинских боевиков, заявила, что ее спасло хобби. Об этом она рассказала RT.

По ее словам, она записывает аудиоверсии патриотических стихов, а потом публикует их в своем Telegram-канале для незрячих людей.

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«За час до трагедии она уехала готовить новый пост», — призналась она.

Женщина уточнила, что проживает в 101-й квартире, но она разрушена. Ее соседку из 102-й квартиры уже внесли в списки пропавших без вести.

Под завалами у нее осталась кошка, за которую она переживает, но уже не верит, что питомец выжил.

Ранее украинские боевики снова обстреляли Белгород, прогремели не менее семи взрывов. ВСУ также пытались атаковать город Шебекино.

Военный журналист Алексей Борзенко заявил, что России необходимо создать санитарную зону не менее 70 километров в Харьковской области. В этом случае системы ПВО смогут «поймать серьезную баллистику», лишив украинских боевиков возможности бить по Белгороду при помощи РСЗО или более мелких снарядов.