В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и отправку самолетов

Ограничения на прием и отправку воздушных судов сняли в аэропорту Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — напомнили в федеральном агентстве.
Меры отменили с 09:15 по московскому времени.
Помимо аэропорта Сочи, ограничения также вводили в воздушной гавани Казани. Причиной стала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Из-за принятых мер в екатеринбургском аэропорту Кольцово массово задержали вылеты в Казань и Сочи. Речь шла о бортах «Уральских авиалиний», «Аэрофлота» и Red Wings.
Аэропорты Астрахани и Волгограда тоже временно не принимали и отправляли самолеты. Через некоторое время воздушные гавани заработали в штатном режиме.
Подмосковные строители восстановили дом в Жовтневом районе Мариуполя
«Европа должна быть наказана». Медведев призвал помогать деструктивным процессам в ЕС
Шпион Джин Спектор передавал США данные для генетического скрининга россиян
Россиянам напомнили о праве уволиться в новогодние праздники
План «Ковер» из-за угрозы БПЛА объявили в Грозном
Новогодний праздник прошел в библиотеке в Воскресенске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте