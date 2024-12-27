В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и отправку самолетов

Ограничения на прием и отправку воздушных судов сняли в аэропорту Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — напомнили в федеральном агентстве.

Меры отменили с 09:15 по московскому времени.

Помимо аэропорта Сочи, ограничения также вводили в воздушной гавани Казани. Причиной стала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Из-за принятых мер в екатеринбургском аэропорту Кольцово массово задержали вылеты в Казань и Сочи. Речь шла о бортах «Уральских авиалиний», «Аэрофлота» и Red Wings.

Аэропорты Астрахани и Волгограда тоже временно не принимали и отправляли самолеты. Через некоторое время воздушные гавани заработали в штатном режиме.