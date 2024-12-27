Росавиция заявила о штатной работе аэропортов Астрахани и Волгограда

Аэропорты Астрахани и Волгограда начали работать в штатном режиме, все ограничения на полеты сняли. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Из-за введенных утром мер безопасности воздушные гавани не принимали и не отправляли авиарейсы. Временные ограничения для обеспечения безопасности сняли примерно в 6:40.

«Сообщения ряда медиа о закрытии в настоящее время аэропортов Астрахани и Волгограда некорректны», — добавил Кореняко.

Он также призвал доверять только официальным источникам информации.

А астраханском аэропорту из-за введенных ограничений задержалось несколько рейсов. По данным Telegram-канала Baza, дополнительные меры безопасности приняли из-за атаки беспилотников. В воздушной гавани ввели план «Ковер».

За день до этого полеты ограничивали в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также в Калуге.