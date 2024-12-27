Авиарейсы массово перенесли в Екатеринбурге из-за угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задерживают вылеты в Сочи и Казань. По крайней мере такой вывод можно сделать, исходя из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Три рейса в Сочи перенесли на три-семь часов. Речь идет о U6-219 «Уральских авиалиний», SU-2961 и SU-2919 «Аэрофлота». Рейс WZ-1069 Red Wings в Казань задерживается с 08:30 до 10:00.

Аэропорты Сочи и Казани приостановили прием и отправку самолетов из-за угрозы атаки БПЛА. Службы воздушных гаваней, диспетчеры и экипажи принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Утром 27 декабря ограничения на прием и вылет воздушных судов ввели в аэропорту Астрахани. Чуть позже Росавиация сообщила о штатной работе воздушной гавани.

Днем 26 декабря из-за угрозы атаки дронов в московских и калужском аэропортах ввели план «Ковер». Позже ограничения сняли.