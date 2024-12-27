Работу аэропорта Казани ограничили

Для обеспечения безопасности полетов самолетов ввели временные ограничения в работу аэропорта Казани. Об этом заявил представитель Росавиации в Telegram-канале .

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

То же самое случилось и в аэропорте Сочи. Там ввели временные ограничения в работу для безопасности полетов воздушных судов.

До этого стало известно, что российские средства ПВО сбили за ночь 13 беспилотников украинской армии над пятью регионами России. Пять дронов уничтожили над Брянской областью, три — над Курской, по два над Белгородской и Тульской областями, а также один — в Астраханской области.