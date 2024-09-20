Установленный в XIX веке памятник Пушкину снесут в центре Одессы

Военная администрация Одесской области подписала распоряжение о демонтаже памятника великому русскому поэту Александру Пушкину в центре Одессы. Глава областной военной администрации Олег Кипер объявил об этом в интервью на YouTube-канале «Сила городов».

«Подписано распоряжение о его сносе», — заявил он.

Этот памятник Пушкину на Приморском бульваре установили еще в XIX веке на деньги жителей города.

Ранее в харьковском метро снесли барельеф Пушкина. Станцию, названную в честь писателя и поэта, открыли 11 августа 1984 года. Позже в Харькове демонтировали мемориальную доску с упоминанием ВОВ. Ее установили в честь 60-летия победы над нацистской Германией в 2005 году

На Украине с 2015 года в рамках политики декоммунизации демонтируют советские монументы и занимаются заменой топонимов. После начала специальной военной спецоперации Львовская область стала первым регионом на Украине, окончательно снесшим все памятники и переименовавшим все улицы, так или иначе связанные с Советским Союзом или Россией.