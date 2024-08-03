В Харькове демонтировали мемориальную доску с упоминанием ВОВ

«Страна.ua»: мемориальную доску в честь борцов с фашизмом снесли в Харькове

Мемориальную доску в честь борцов с фашизмом демонтировали в Харькове. Об этом сообщило в Telegram-канале местное издание «Страна.ua».

Доску установили в честь 60-летия победы над нацистской Германией в 2005 году. Текст на ней нанесли на украинском языке.

В дальнейшем украинские чиновники решили убрать доску из-за термина «Великая Отечественная война» и упоминания, что она началась в 1941 году.

Ранее стало известно, что во Львовской области демонтировали все советские памятники и переименовали все улицы, так или иначе связанные с Советским Союзом или Россией.

Также власти Одессы приняли решение снести памятник русскому поэту Александру Пушкину, установленный на Приморском бульваре. Кроме того, городские власти распорядились переименовать ряд улиц.

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