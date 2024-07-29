Памятник русскому поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре в Одессе подлежит сносу. Об этом говорится в распоряжении городской администрации .

Памятник открыли в 1889 году. Средства на его изготовление собрали благодаря пожертвованиям граждан.

Кроме того, городские власти приняли решение о переименовании улицы Паустовского в улицу 28-й бригады, Думской площади — в Биржевую, площадь Толбухина станет площадью Трибуны Героев. Переулок Ляпуновых станет переулком Александра Ройтбурда, а улицу Льва Толстого назовут в честь режиссера Киры Муратовой.

Ранее стало известно, что власти Киева решили снести памятник дважды Герою Советского Союза Сидору Ковпаку, который находится в парке Славы.

Киевский режим начал проводить политику «декоммунизации» с 2015 года в рамках законопроекта «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов».