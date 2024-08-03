Все советские памятники демонтировали во Львовской области

Козицкий заявил о демонтаже всех советских памятников во Львовской области

Львовская область стала первым регионом на Украине, окончательно снесшим все советские памятники и переименовавшим все улицы, так или иначе связанные с Советским Союзом или Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Максим Козицкий

«Мы во Львовской области <…> до января 2024 года демонтировали все советские памятники <…> Кроме того, до 27 июля переименовали все известные нам топонимы, связанные с российско-советской пропагандой», — написал он.

Ранее стало известно, что в Одессе снесут памятник Пушкину, установленный на Приморском бульваре. А жителям города, недовольным подобными мерами, глава областной военной администрации Олег Кипер предложил «уехать в Москву и Уфу».