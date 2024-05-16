«Усиливаем подразделения». Зеленский сообщил плохие новости из Харькова | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 16:33 «Усиливаем подразделения». Зеленский сообщил плохие новости из Харькова Зеленский провел заседание ставки в Харькове на фоне наступления России Официальный сайт президента Украины

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Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Украинский президент рассказал, что детально проанализировал вместе с военачальниками перспективы боевой ситуации и угрозы. Также они определили задачи привлеченных бригад в районах Волчанска и Липцев. Украинские боевики намерены пытаться противодействовать «российским наступательным планам».

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«Направление остается крайне сложным — усиливаем наши подразделения», — добавил он.

При этом Зеленский постарался убедить своих читателей, что ситуация якобы контролируемая.

После Зеленский сообщил, что посетил раненых. Он пообщался с военными и отметил их госнаградами.

Ранее российские войска приступили к освобождению Липцев под Харьковом. Обстановка остается напряженной, российские войска уверено продвигаются вперед.

ВСУ не ожидали такого стремительного наступления российских войск, поэтому не подготовили зону минных полей перед первой линией обороны на Харьковском направлении. Туда они перебрасывают технику и элитные штурмовые бригады.