Российские войска приступили к освобождению Липцев под Харьковом | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 12:12 Российские войска приступили к освобождению Липцев под Харьковом Ганчев: военные России приступили к освобождению Липцев в Харьковской области РИА «Новости»

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Военные начинают освобождение села Липцы, рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала. Активно работают авиация и артиллерия.

«Самый главный город, который стоит сейчас у нас уже на пороге полного освобождения, это, несомненно, Волчанск. Далее — населенный пункт Липцы, уже тоже наши ребята на подступах, начинается работа по его освобождению, активно работает авиация, артиллерия постоянно, не смолкают», — сказал он.

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Обстановка в Харьковской области остается напряженной, российские войска уверено продвигаются вперед.

Ранее Вооруженные силы Украины перебросили из-под Часова Яра на Харьковское направление элитную штурмовую бригаду нацполиции». Также они стали отправлять туда танки Leopard немецкого производства.

Но Украина не подготовила зону минных полей перед первой линией обороны на Харьковском направлении. ВСУ не ожидали такого стремительного наступления российских войск. Французский офицер в отставке Николя Ришу предположил, что российские войска намерены выманить резервы Украины и ликвидировать их.