Урожайное перешло под контроль российских войск
Минобороны: ВС России освободили село Урожайное
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Урожайное в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Село взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток». Сейчас российские бойцы осуществляют зачистку Урожайного и его разминирование.
«Отражены две контратаки штурмовых подразделений 123-й бригады теробороны», — добавили в министерстве.
Накануне Вооруженные силы России подняли триколор над администрацией населенного пункта. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал о продвижении войск в северной части Урожайного, где шли основные бои.
Несколько дней назад ВС России заняли опорный пункт украинских боевиков в районе Урожайного. Бойцы атаковали врага на боевой машине пехоты.