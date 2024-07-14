Урожайное перешло под контроль российских войск

Минобороны: ВС России освободили село Урожайное

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Урожайное в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Село взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток». Сейчас российские бойцы осуществляют зачистку Урожайного и его разминирование.

«Отражены две контратаки штурмовых подразделений 123-й бригады теробороны», — добавили в министерстве.

Накануне Вооруженные силы России подняли триколор над администрацией населенного пункта. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал о продвижении войск в северной части Урожайного, где шли основные бои.

Несколько дней назад ВС России заняли опорный пункт украинских боевиков в районе Урожайного. Бойцы атаковали врага на боевой машине пехоты.

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