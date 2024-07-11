«Звезда» опубликовала видео захвата опорного пункта ВСУ в районе Урожайного

Российские военнослужащие захватили опорный пункт ВСУ в районе села Урожайное в ДНР. Кадры с места опубликовал сайт телеканала «Звезда».

Во взятии блиндажа были задействованы штурмовики группировки «Восток» из Бурятии. Они атаковали врага на боевой машине пехоты. Поддержку с неба оказали ударные FPV-дроны и коптеры с устройствами сброса гранат.

Понимая, что позиции потеряны, украинские боевики обложили опорник из крупнокалиберной артиллерии. В результате взрыва никто из российских бойцов не пострадал.

Заглянуть за железный занавес. Что нужно знать о поездке в КНДР

Борьба противоположностей. Россиянам раскрыли главные козыри финалистов Евро-2024

Алсу в разводе — шоубиз в раздрае. Что известно о разрыве певицы с Яном Абрамовым

«Небесных таин сказателю, всех языков учителю». Как отмечают День Петра и Павла

«Правил практически не существует». Что такое сапы и в чем их опасность

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте