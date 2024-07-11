«Звезда» опубликовала видео захвата опорного пункта ВСУ в районе Урожайного

Российские военнослужащие захватили опорный пункт ВСУ в районе села Урожайное в ДНР. Кадры с места опубликовал сайт телеканала « Звезда ».

Во взятии блиндажа были задействованы штурмовики группировки «Восток» из Бурятии. Они атаковали врага на боевой машине пехоты. Поддержку с неба оказали ударные FPV-дроны и коптеры с устройствами сброса гранат.

Понимая, что позиции потеряны, украинские боевики обложили опорник из крупнокалиберной артиллерии. В результате взрыва никто из российских бойцов не пострадал.