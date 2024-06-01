Украина столкнулась с острым кадровым голодом из-за мобилизации

Bloomberg: Украина испытала острую нехватку рабочей силы

Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency
Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Острую нехватку рабочей силы зафиксировали на Украине на фоне мобилизации. Это отражается на состоянии экономики страны, сообщило агентство Bloomberg.

Кадровый голод приводит к снижению производительности труда на стройках, шахтах и заводах. Мужчины не хотят трудиться в компаниях, на которые нацелились территориальные центры комплектования (ТЦК). Военкомы ловят призывников прямо на порогах предприятий.

«Проблема будет только усугубляться, поскольку конфликт длится уже третий год, и Киеву приходится заполнять брешь, оставленную миллионами людей, которые либо бежали из страны, либо ушли в армию, либо пали в бою», — заявили авторы статьи.

Ранее СМИ сообщали, что после вступления в силу закона об ужесточении мобилизации на Украине почти не осталось мужчин. Города опустели, а страна столкнулась с экономическими проблемами.

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