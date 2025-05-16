Умеров назвал важным достижением договоренность об обмене пленными

Глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле и министр обороны страны Рустем Умеров заявил, что обмен пленными по формуле «1000 на 1000» стал важным достижением. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Мы обсудили освобождение… Мы достигли договоренности обменять тысячу людей. Это важное достижение», — сказал Умеров.

Встреча делегаций продлилась почти два часа. Глава российской делегации и советник президента Владимир Мединский заявил, что сторона в целом довольна результатами переговоров и готова продолжить общение. Он отметил, что дипломаты также договорились детально изложить свои предложения по прекращению огня.

ООН одобрила переговоры Украины и России в Стамбуле. Глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнул, что переговоры стали ключевым моментом для достижения мира. Турецкая сторона продолжит прилагать усилия для завершения конфликта.