Умеров назвал важным достижением договоренность об обмене пленными

Глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле и министр обороны страны Рустем Умеров заявил, что обмен пленными по формуле «1000 на 1000» стал важным достижением. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Мы обсудили освобождение… Мы достигли договоренности обменять тысячу людей. Это важное достижение», — сказал Умеров.
Встреча делегаций продлилась почти два часа. Глава российской делегации и советник президента Владимир Мединский заявил, что сторона в целом довольна результатами переговоров и готова продолжить общение. Он отметил, что дипломаты также договорились детально изложить свои предложения по прекращению огня.
ООН одобрила переговоры Украины и России в Стамбуле. Глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнул, что переговоры стали ключевым моментом для достижения мира. Турецкая сторона продолжит прилагать усилия для завершения конфликта.
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