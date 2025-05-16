ООН одобрила переговоры Украины и России в Стамбуле

ООН приветствует усилия, направленные на урегулирование украинского конфликта дипломатическим путем. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
Он прокомментировал встречу делегаций России и Украины в Турции и подчеркнул, что ООН одобряет переговоры в соответствии с уставом структуры, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности.
Встреча делегаций продлилась почти два часа. Дипломаты согласились провести крупнейший обмен военнопленными, а также подробно разработать предложения для остановки боевых действий.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что встреча стала важной вехой на пути к достижению мира. Он добавил, что Россия и Украина приняли принципиальное соглашение о проведении нового раунда переговоров.
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