Умер сопровождавший журналистов НТВ в Горловке офицер

Попавший с журналистами НТВ под обстрел в Горловке офицер умер в больнице

Военнослужащий Антон Микужис, сопровождавший попавшую под обстрел в Горловке съемочную группу телеканала НТВ, умер в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр Z».

Микужис служил в пресс-службе Народной милиции ЛНР и часто был на передовой. Ему было 33 года.

«Надежный, никогда не унывающий, заражающий окружающих оптимизмом и уверенностью», — отметили в сообщении.

Съемочная группа НТВ попала под обстрел беспилотника в Горловке 13 июня, когда готовила репортаж об атаках со стороны ВСУ. В результате смертельные ранения получил оператор телеканала Валерий Кожин, он умер в больнице. Также пострадали трое сотрудников канала.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки на журналистов НТВ в Горловке. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по корреспондентам был целенаправленным.