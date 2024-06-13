Удар по журналистам НТВ под Горловкой назвали целенаправленным

Захарова: атака ВСУ на журналистов НТВ под Горловкой была целенаправленной

ЮНЕСКО и ОБСЕ не призвали Украину к ответу за удар украинских боевиков по журналистам НТВ под Горловкой, тем самым дискредитировав себя. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что из-за атаки корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, оператор Валерий Кожин и сотрудник из их сопровождения получили серьезные ранения. По словам дипломата, обстрел со стороны ВСУ был целенаправленным.

По данным RT, журналисты получили минно-взрывные травмы.

Врачи в Горловке начали оперировать обоих пострадавших репортеров НТВ. Глава администрации городского округа Иван Приходько рассказал, что журналисты попали под обстрел ВСУ в поселке Гольмовский Никитовского района.