Удар по журналистам НТВ под Горловкой назвали целенаправленным

ЮНЕСКО и ОБСЕ не призвали Украину к ответу за удар украинских боевиков по журналистам НТВ под Горловкой, тем самым дискредитировав себя. Об этом на
брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она подчеркнула, что из-за атаки корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, оператор Валерий Кожин и сотрудник из их сопровождения получили серьезные ранения. По словам дипломата, обстрел со стороны ВСУ был целенаправленным.
По данным
RT, журналисты получили минно-взрывные травмы. Врачи в Горловке начали оперировать обоих пострадавших репортеров НТВ. Глава администрации городского округа Иван Приходько рассказал, что журналисты попали под обстрел ВСУ в поселке Гольмовский Никитовского района.
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