Умер один из пострадавших из-за атаки ВСУ в порту «Кавказ»

Один из пострадавших из-за атаки ВСУ на паром в порту «Кавказ» умер. Об этом главврач Керченской больницы № 1 Марат Еникеев сообщил ТАСС .

По словам Еникеева, состояние пострадавшего было крайне тяжелым.

ВСУ атаковали порт «Кавказ» днем 22 августа. Под удар попал железнодорожный паром с топливными цистернами. Начался сильный пожар, его площадь составила 500 квадратных метров. Из-за полученных повреждений судно затонуло. Спасатели МЧС эвакуировали 17 членов экипажа, из них 13 человек пострадали. Сотрудники порта «Кавказ» также были эвакуированы за его периметр.

После нападения в порту «Кавказ» ввели особый режим. Сотрудники Морспасслужбы устранили разлив нефтепродуктов.

Работу Керченской паромной переправы временно приостановили. Транспортным средствам предлагают воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым.

Позже ВСУ официально признали удар по российскому порту «Кавказ».