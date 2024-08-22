С затонувшего в порту «Кавказ» парома спасли 17 членов экипажа, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Спасатели продолжают поиски еще двух человек.

«На месте ЧП установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработана сорбентом», — написал глава региона.

ВСУ поразили железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» на Таманском полуострове. На место ЧП прибыли экстренные службы. Из-за ракетного удара на пароме возник пожар, позже он затонул. Очагов возгорания в самом порту нет, сообщили в оперштабе Кубани.