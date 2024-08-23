В ВСУ признали удар по российскому порту «Кавказ»
«Страна.ua»: спикер ВМС Украины Плетенчук подтвердил удар по порту «Кавказ»
Спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук подтвердил атаку на российский паром в порту «Кавказ». Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
Плетенчук заявил, что паром являлся важной частью российской военной логистики, так как перевозил горюче-смазочные материалы.
«Этот паром является одной из важных цепей российской военной логистики», — сказал он.
Спикер ВМС добавил, что якобы паром перевозил не только топливо, но и вооружение, предназначенное для ВС России.
Вооруженные силы Украины атаковали паром в российском порту «Кавказ» 22 августа. Оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что паром, получивший повреждения из-за атаки, затонул. Возгораний на территории самого порта не было. Спасатели МЧС России эвакуировали 17 членов экипажа.