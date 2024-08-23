Паромная переправа в Крым перестала работать после атаки ВСУ

В морском порту «Кавказ» продолжается ликвидация последствий атаки ВСУ. В пресс-службе Минтранса России сообщили, что Керченская паромная переправа временно не работает.

«В порту введен особый режим», — сообщило РИА «Новости».

Во время закрытия Керченской паромной переправы грузовые транспортные средства могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым.

По удар украинских боевиков в порту «Кавказ» попал железнодорожный паром, перевозивший топливо. Начался крупный пожар, плавсредство затонуло. Как стало известно, паром «Конро Трейдер» работал в акватории Керченской паромной переправы с 2014 года.

С затонувшего парома спасли 17 членов экипажа. Спасатели продолжают поиски еще одного пропавшего в результате ЧП. По данным Telegram-канала Shot, ВСУ выпустили по объекту ракету «Нептун» из Одесской области.