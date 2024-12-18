«Укрывали 10 дней». Житель Украинска прятал от ВСУ российского штурмовика

Житель освобожденного города Украинск Виктор прятал от ВСУ российского штурмовика в течение 10 дней, которого потом после встречи со своим подразделением убил украинский снайпер. Об этом он рассказал РИА «Новости» .

Мужчина сообщил, что они жили в подвале дома. Потом в Украинск зашли первые российские штурмовики, один из которых пришел к ним. По его словам, они приютили бойца, а на следующий день в город зашли украинские боевики.

«Нам пришлось этого военного спрятать в квартире. Прятали его в квартире 10 дней», — рассказал он.

По его словам, бойцу приносили еду и воду, а потом ВС РФ освободили этот район от ВСУ. К ним зашел третий батальон, которым он сообщил, что прячет у себя военного со второго батальона.

На встречу со своими сослуживцами боец сначала пришел без оружия ради безопасности, а когда его узнали, то пошел за своим оружием и амуницией. На обратной дороге военного, которого они прятали, «снял украинский снайпер». Он погиб на месте.

Ранее российские военные зачистили от украинских боевиков котел южнее Курахово.