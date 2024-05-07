Мир 07 мая 2024, 08:56 Иностранные наемники начали отказываться ехать на Украину Рогов: наемники все чаще отказываются воевать за Украину даже за большие деньги РИА «Новости»

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Иностранные наемники начали все чаще отказываться ехать в зону боевых действий на Украине даже за очень большие деньги. Об этом РИА «Новости» заявил член военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Все чаще иностранные наемники отказываются воевать за режим Владимира Зеленского, даже за очень большие деньги. Набор в иностранный легион ВСУ становится менее полным», — подчеркнул он.

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Рогов отметил, что такая тенденция вынуждает киевский режим давить на своих союзников на Западе, чтобы они начали отправлять на Украину регулярные войска.

Ранее стало известно, что на теле ликвидированного иностранного наемника ВСУ под Белогоровкой в Луганской Народной Республике обнаружили шевроны с французским флагом.

Также издание Asia Times заявляло, что Франция направила на Украину военнослужащих Иностранного легиона.