«Заманчивое предложение». Стало известно, зачем французские военные едут на Украину | 360°

Мир 26 апреля 2024, 04:44 «Заманчивое предложение». Стало известно, зачем французские военные едут на Украину Экс-разведчик Чинкуини: французских военных вербовали в ВСУ за большие деньги Freepik

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Французским военным предлагали большие деньги за участие в боях на Украине. Об рассказал РИА «Новости» бывший французский разведчик Николя Чинкуини.

Он занимается поиском французов, участвующих в боевых действиях на Украине. По его данным, там находятся не только простые французские наемники, но и государственные агенты, причем с самого начала российской специальной военной операции.

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«Источники рассказали нам, что в рядах французской армии специалистам делались заманчивые предложения: ложная отставка, гарантия восстановления на службе по окончании, а между тем — доход, значительно превышающий их обычный заработок», — рассказал Чинкуини.

Если говорить об агентах, то их трудно идентифицировать, так как они очень скрытные, подчеркнул разведчик.

Ранее Чинкуини рассказал, что на Украине за время конфликта погибли или были ранены 75 французских наемников. При этом МИД Франции отрицает, что граждане страны участвуют в боях на стороне ВСУ.